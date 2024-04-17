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Свежие комментарии

Небольшое напоминание всем тем, кто прямо сейчас идет к результатам в фигуре.

Небольшое напоминание всем тем, кто прямо сейчас идет к результатам в фигуре.

Пожалуйста, не пихай в себя то, что не нравится, но кажется полезным. Просто учись балансировать в еде, делать рацион разнообразным и обязательно включая свои любимые продукты!Таким образом, если не можешь разобраться в кбжу, то пиши “+” в комментариях.

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