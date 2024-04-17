Небольшое напоминание всем тем, кто прямо сейчас идет к результатам в фигуре.

Пожалуйста, не пихай в себя то, что не нравится, но кажется полезным. Просто учись балансировать в еде, делать рацион разнообразным и обязательно включая свои любимые продукты!Таким образом, если не можешь разобраться в кбжу, то пиши “+” в комментариях.