Закон и Порядок

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Нигер отказал Франции в поставках урана

Нигер отказал Франции в поставках урана

27 июля в бывшей колонии Франции Нигере произошел военный переворот. Прозападный президент Мохамед Базум был отстранен от своей должности, переворот осудили в Париже.

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