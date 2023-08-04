Нигер отказал Франции в поставках урана

27 июля в бывшей колонии Франции Нигере произошел военный переворот. Прозападный президент Мохамед Базум был отстранен от своей должности, переворот осудили в Париже.
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