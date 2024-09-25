"Путин ничего просто так не делает": Генерал ФСБ разгадал план Кремля. Подсказка — в ядерной доктрине США

Принципиальное изменение в ядерной доктрине России, о котором заявил президент Владимир Путин, серьёзно поднял ставки в противостоянии Москвы и Вашингтона и позволяет уравнять условия использования ядерного оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии