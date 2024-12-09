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Российский боец Папин пообещал не упустить шанс нокаутировать американца Харди

Российский боец Папин пообещал не упустить шанс нокаутировать американца Харди

Российский боксер, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин пообещал не упустить шанс нокаутировать американского бойца смешанного стиля Грега Харди на турнире в рамках Гала-шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ.

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