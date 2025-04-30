RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 513 подписчиков

Расчёты «Гиацинт-Б» уничтожили склады с боеприпасами ВСУ

Расчёты «Гиацинт-Б» уничтожили склады с боеприпасами ВСУ

В Минобороны России сообщили, что расчёты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх