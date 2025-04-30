Расчёты «Гиацинт-Б» уничтожили склады с боеприпасами ВСУ

В Минобороны России сообщили, что расчёты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции.
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