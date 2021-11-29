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Скандальный чиновник Руслан Боделан покинул пост замглавы администрации Симферопольского района

Скандальный чиновник Руслан Боделан покинул пост замглавы администрации Симферопольского района

Осень в республике - традиционное время снятий и назначений чиновников разнообразных уровней. Не так давно поменялся руководитель и в Симферопольском районе – главой администрации вместо 47-летнего Диониса Алексанова стал 40-летний Денис Кратюк.

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