Как патентованные леваки гасят стремление России к лучшей жизни

Не секрет, что у нас в стране много людей с левыми убеждениями. Это естественно — ни одна другая западная идея не совпадала так хорошо с нашим врожденным стремлением к справедливости, равенству, реальной демократии Источник изображения: www.
Не секрет, что у нас в стране много людей с левыми убеждениями. Это естественно — ни одна другая западная идея не совпадала так хорошо с нашим врожденным стремлением к справедливости, равенству, реальной демократии Источник изображения: www.
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