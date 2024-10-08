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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» подписал Врану на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра. Форвард выигрывал Кубок Стэнли с клубом в 2018-м

Как сообщает PuckPedia, официально контракт с 28-летним чешским форвардом будет зарегистрирован во вторник.

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