Чудо на Филиппинах. Двоих детей спасли через 60 часов после схода оползня

В пятницу филипинские спасатели стали участниками и свидетелями события, которое иначе как чудом не назвать: трехлетняя девочка и двухмесячный младенец были спасены спустя почти 60 часов после схода оползня.
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