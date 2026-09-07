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Татарстанның яшь галимнәре торак шартларын яхшырту өчен грант алырга мөмкин

Татарстандагы яшь галимнәр торак шартларын яхшырту өчен грантларга дәгъва итә ала. 2026 елда республика Рәисе Рөстәм Миңнеханов карары буенча 1 млн 375 мең сум күләмендә 16 түләү каралган.

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