Анкалаев – Хиллу: «Надеюсь, ты выиграешь следующий бой. Потом покажу тебе, как быть мужчиной»

«Джамал Хилл, мне нравится, что ты говоришь обо мне. Я очень сильно хочу, чтобы ты выиграл следующий поединок, потому что собираюсь преподать тебе мастер-класс в боях и том, как быть мужчиной», – заявил боец UFC Магомед Анкалаев.