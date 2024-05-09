Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Китай раздражён манерой США говорить в диалоге с ним одно, а за глаза делать другое

Китай раздражён манерой США говорить в диалоге с ним одно, а за глаза делать другое

С некоторых пор Вашингтон избрал весьма своеобразную тактику ведения дел с Китаем. В прямых контактах с его представителями американцы демонстрируют показную готовность к налаживанию конструктивного взаимодействия и поиску взаимоприемлемых развязок спорных вопросов, поскольку и они сами несут потери от обострения отношений.

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Комментарии
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Karmadon
Неважно, верит кто-то американским &quot;обещалкам&quot; или нет. Главное, чтобы платили.
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15 час.

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