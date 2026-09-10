Что это с ним? Как сейчас выглядит знатно поправившийся Андрей Кончаловский

Юлия Высоцкая вновь напомнила, что её брак с Андреем Кончаловским — не просто союз двух творческих людей, а история длиной почти в три десятилетия, которая пережила всё: разницу в 36 лет, рождение двоих детей, удочерение, трагедию с дочерью Марией и теперь — неожиданное преображение самого режиссёра.
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