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Что это с ним? Как сейчас выглядит знатно поправившийся Андрей Кончаловский

Что это с ним? Как сейчас выглядит знатно поправившийся Андрей Кончаловский

Юлия Высоцкая вновь напомнила, что её брак с Андреем Кончаловским — не просто союз двух творческих людей, а история длиной почти в три десятилетия, которая пережила всё: разницу в 36 лет, рождение двоих детей, удочерение, трагедию с дочерью Марией и теперь — неожиданное преображение самого режиссёра.

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