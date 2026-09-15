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ТАСС

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Фурсенко: победители олимпиад должны подтверждать знания хорошим результатом ЕГЭ

Фурсенко: победители олимпиад должны подтверждать знания хорошим результатом ЕГЭ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Победители олимпиад должны показывать хороший результат на ЕГЭ, чтобы было понятно, что они усвоили общую программу, а не только конкретную задачу.

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