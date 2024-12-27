В России не разрешили учебник ОБЖ, в котором утверждается, что короткие юбки являются причиной избиения

На сайте Минпросвещения России говорится, что в федеральном списке учебников отсутствует пособие по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для девятого класса, в котором есть раздел, в котором причиной насилия над девушками называется яркий макияж или короткие юбки.