В России не разрешили учебник ОБЖ, в котором утверждается, что короткие юбки являются причиной избиения

На сайте Минпросвещения России говорится, что в федеральном списке учебников отсутствует пособие по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для девятого класса, в котором есть раздел, в котором причиной насилия над девушками называется яркий макияж или короткие юбки.
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