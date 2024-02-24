Форвард «Динамо» Никонов о возможной встрече с ЦСКА: «Почему мы должны бояться? Если пройдем их в 1-м раунде, это еще больше уверенности даст команде»

– «Динамо» сейчас борется за первое место в чемпионате? Перед командой ставят задачу непременно победить в регулярке? – Задача побеждать стоит перед любым спортсменом, всегда хочется занять места как можно выше.
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