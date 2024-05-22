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Муфтий уверен, что ради Востока с россиянок нельзя снимать никаб

Муфтий уверен, что ради Востока с россиянок нельзя снимать никаб

Инициатива о запрете никаба как фактора повышающего риск экстремизма поступила из Совета по правам человека.

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Комментарии
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Галина
Еще чего?..... Преступники нарядятся в эти их никабы и будут просто убивать русских.... Он что предлагает нам тоже никабы напяливать?... Вот пусть валит в свою страну и там командует....
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20 час.
ТН
Татьяна Новикова
Пусть вместе с муфтием едут жить в арабские страны, где это приветствуется! Экстремист этот муфтий!
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19 час.
Улдай Киреева
У нас в Казахстане религиозная одежда в школах официально запрещена.  Так и должно быть в светском государстве
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18 час.

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