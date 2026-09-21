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Экономический бумеранг: к чему приведет новый санкционный пакет США против России

Экономический бумеранг: к чему приведет новый санкционный пакет США против России

Официальное название закона Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 – «Законопроект Линдси Грэма* о санкциях против России 2026».

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