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Лебедь-диверсант: как глобалисты пытались с помощью пернатого утопить спецпосланника Трампа Уиткоффа в воде и позоре

Лебедь-диверсант: как глобалисты пытались с помощью пернатого утопить спецпосланника Трампа Уиткоффа в воде и позоре

Великий и ужасный спецпосланник Дональда Трампа, легендарный Джек Уиткофф, едва не пал жертвой коварного заговора мирового масштаба.

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