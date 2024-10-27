Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Схемы чёткие, хорошо читаются, спасибо🤝. А использовать их буду для других изделий,- такие ковры вязать, точно, не б...Шикарные ковры, с...
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Шикарные ковры, связанные из отдельных мотивов - крючком! Примеры, идеи, схемы!

Шикарные ковры, связанные из отдельных мотивов - крючком! Примеры, идеи, схемы!

Не устаю поражаться фантазии и мастерству наших мастериц, связать такие шедевры - не простое дело! Вот эти ковры вяжет - Татьяна Рузанова, сама придумывает и воплощает в жизнь такую красоту! Все идеи, схемы и фото взяты из открытых источников в Интернете!   В этих изделия использовался - полиэфирный шнур .

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Комментарии
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Вера Федорова
Схемы чёткие, хорошо читаются, спасибо🤝. А использовать их буду для других изделий,- такие ковры вязать, точно, не буду....т..к. их сложно эксплуатировать (ни пропылесосить, ни постирать), да и ходить по нему как-то не очень-то...
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