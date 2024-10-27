Шикарные ковры, связанные из отдельных мотивов - крючком! Примеры, идеи, схемы!

Не устаю поражаться фантазии и мастерству наших мастериц, связать такие шедевры - не простое дело! Вот эти ковры вяжет - Татьяна Рузанова, сама придумывает и воплощает в жизнь такую красоту! Все идеи, схемы и фото взяты из открытых источников в Интернете! В этих изделия использовался - полиэфирный шнур .