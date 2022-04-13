Происшествия

11 подписчиков

В Калужской области руководители подразделений внутренних дел встретились с гражданами, вынужденно покинувшими территории ДНР и ЛНР

В Калужской области руководители подразделений внутренних дел встретились с гражданами, вынужденно покинувшими территории ДНР и ЛНР

По указанию начальника УМВД России по Калужской области генерал-майора полиции Александра Дедова осуществлен выезд руководителей профильных подразделений в пункт временного размещения граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, находящийся на территории Жуковского района.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх