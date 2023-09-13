ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе и атаковали корабли Черноморского флота

Хохлотвари вы не волнуйтесь, мы вам ща другую щеку подставим...

Bogdan Stupin

"...ВС РФ со временем полностью ликвидируют опасность, исходящую от вражеских беспилотников". Это вполне реальная задача. Поскольку ЭТИ беспилотники не являются продуктом внеземного разума. Иное дело - на какой год намечено ее выполнение...