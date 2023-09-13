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ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе и атаковали корабли Черноморского флота

ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе и атаковали корабли Черноморского флота

  В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе.

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AV
Andrey Volk
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