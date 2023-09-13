ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе и атаковали корабли Черноморского флота
В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе.
Комментарии
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Хохлотвари вы не волнуйтесь, мы вам ща другую щеку подставим...
"...ВС РФ со временем полностью ликвидируют опасность, исходящую от вражеских беспилотников". Это вполне реальная задача. Поскольку ЭТИ беспилотники не являются продуктом внеземного разума. Иное дело - на какой год намечено ее выполнение...
Почему же такие стратегические объекты беззащитны!
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