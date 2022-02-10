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Der Spiegel: газовая катастрофа в Европе обогащает кошельки американских бизнесменов

Der Spiegel: газовая катастрофа в Европе обогащает кошельки американских бизнесменов

Американцы набивают карманы на росте стоимости газа в Европе. Уровень цен определяется несколькими факторами, в том числе наличием огромного количества фейков по поводу «агрессии» России и промедления с вводом в эксплуатации газопровода «СП-2».

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