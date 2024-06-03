Рынок Smart TV восстановился после ухода иностранных брендов

В течение всего 2023 г. в России держался повышенный спрос на телевизоры и Smart TV. Доля продаж умных телевизоров в целом на рынке в прошлом году составила 85%, в РФ их продано 7,4 млн — рост на 45% год к году.
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