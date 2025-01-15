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Царьград

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Протаранил двери храма, ударил машину ДПС и устроил гонки: Появились подробности скандала во Владивостоке

Протаранил двери храма, ударил машину ДПС и устроил гонки: Появились подробности скандала во Владивостоке

Двери храма во Владивостоке протаранил бывший сотрудник Следственного комитета. Он устроил гонки с полицией, будучи трезвым.

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