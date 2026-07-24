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Царьград

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Сначала риторика, потом трибунал: Еловский напомнил украинскому главкому, чем заканчивали деятели, рассуждавшие о «неполноценных народах»

Сначала риторика, потом трибунал: Еловский напомнил украинскому главкому, чем заканчивали деятели, рассуждавшие о «неполноценных народах»

Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый с ходу вписал себя в историю, достойную Нюрнбергского трибунала.

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