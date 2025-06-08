Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты-наркоманы не пускали детей на спортплощадку, угрожая убийством: приехала «Русская Община» и полиция — 12 мигрантов на депортацию

Мигранты-наркоманы не пускали детей на спортплощадку, угрожая убийством: приехала «Русская Община» и полиция — 12 мигрантов на депортацию

Интересные истории В Екатеринбурге развернулась нешуточная история. Активисты из «Русской общины» решили, что пора навести порядок на одной из местных футбольных площадок.

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