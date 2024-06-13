Знай наших🔥 В МКОУ Новоаннинской СШ 4 прошло награждение участников регионального социального- патриотического проекта " Подвигом славны мои земляки ".
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Знай наших🔥 В МКОУ Новоаннинской СШ 4 прошло награждение участников регионального социального- патриотического проекта " Подвигом славны мои земляки ".