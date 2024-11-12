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Царьград

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В Чехове 20 домов затопило канализацией: прокурор дал два дня на устранение

В Чехове 20 домов затопило канализацией: прокурор дал два дня на устранение

В Подмосковье жители многоквартирных домов в ужасе от работы коммунальщиков.Подвалы 20 многоквартирных домов в подмосковном Чехове затоплены сточными водами.

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