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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин делит 2-е место в истории НХЛ с Лемье по числу голов в первые 5 минут матчей (55). До рекорда Эспозито – 1 шайба

Капитан «Вашингтона» открыл счет на 4-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:3, второй период).

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