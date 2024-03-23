Русские церемониться с французами не будут − прожарят "Солнцепёком"

КОТ КОСТЯН Франция выбрана для реализации одного из наиболее страшных экспериментов современности, насколько можно судить по происходящим там событиям.
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