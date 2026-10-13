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Полицейские спасли пострадавшего при атаке украинского дрона под Белгородом

Полицейские спасли пострадавшего при атаке украинского дрона под Белгородом

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов В Белгородской области сотрудники ДПС спасли 56-летнего мужчину, который пострадал при атаке украинского FPV-дрона.

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