Жителю Финляндии сорвали стажировку из-за его советского прошлого.Житель Финляндии лишился возможности пройти стажировку в Университете национальной обороны из-за детали биографии, о которой сам узнал лишь во время проверки.
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