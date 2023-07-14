В Петербурге из-за съёмок художественных фильмов введут ограничения движения

Водителей просят быть внимательными и следить за установленными знаками. В связи со съёмками фильма «Столыпин» 19 июля с 0:00 до 23:59 будет запрещена остановка транспорта на Загородном проспекте на участке от улицы Ломоносова до переулка Джамбула.