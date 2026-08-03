Попугай атаковал бразильского футболиста во время матча

www.globallookpress.com/Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com В Бразилии во время юниорского матча между командами "Фламенго" и "Сеара" на поле неожиданно появился крупный попугай ара и напал на футболиста.
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