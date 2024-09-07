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В США так нельзя, в России – можно: Американец растерялся, увидев русскую ярмарку

В США так нельзя, в России – можно: Американец растерялся, увидев русскую ярмарку

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА19,9K прочтений Вчера Американских туристов в нашей стране увидишь не часто. Тем не менее какое-то количество жителей США, не обращая внимание на собственную пропаганду, всё же решается посетить Россию, которая для иностранцев по-прежнему остаётся terra incognita.

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Комментарии
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Лидия
А зачем нам их понимание и желание в чём-то убеждать, каждая страна живёт по своим правилам, которые соответствуют климату. Меня всегда удивляет их претензии к нашим улыбкам, мало их якобы. А вы попробуйте при нашем минусе ходить постоянно с разинутым ртом. У них более мягкий климат, вот пусть  и натягивают на себя улыбку.
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