В США так нельзя, в России – можно: Американец растерялся, увидев русскую ярмарку

Лидия

А зачем нам их понимание и желание в чём-то убеждать, каждая страна живёт по своим правилам, которые соответствуют климату. Меня всегда удивляет их претензии к нашим улыбкам, мало их якобы. А вы попробуйте при нашем минусе ходить постоянно с разинутым ртом. У них более мягкий климат, вот пусть и натягивают на себя улыбку.