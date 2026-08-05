Квас ушёл в тень: Почему россияне стали пить меньше традиционного напитка

В России за первое полугодие 2026 года производство кваса сократилось на 9,2–11%. По данным системы «Честный знак», объём выпуска напитка составил 544,5 млн литров, что на 9,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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