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Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта

Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта

@ Szymon Pulcyn/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России.

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