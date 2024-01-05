Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта

@ Szymon Pulcyn/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России.
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