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Царьград

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Опубликованы архивные фото ХК "Сибирь" времён СССР

Опубликованы архивные фото ХК "Сибирь" времён СССР

Любимая новосибирцами команда далеко не сразу получила название "Сибирь".Жителям Новосибирска представили уникальные архивные фотографии, на которых запечатлена команда хоккейного клуба "Сибирь" в период существования СССР.

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