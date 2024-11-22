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Селена Гомес объяснила, чем ее нынешний бойфренд лучше всех предыдущих

Селена Гомес объяснила, чем ее нынешний бойфренд лучше всех предыдущих

Гомес призналась, что у нее всегда была тайная, скрытая от публики жизнь. Селена Гомес в восторге от своего бойфренда Бенни Бланко LEGION-MEDIAРепортеры, раньше безуспешно пытавшиеся добиться от 32-летней Селены Гомес хоть каких-то подробностей о ее личной жизни, с удивлением заметили, что последнее время певица стала гораздо откровеннее.

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