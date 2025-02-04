Зеленский списал пропажу миллиардов долларов на теневые финансовые схемы

Причиной огромных хищений из финансовой помощи западных партнеров, по словам Владимира Зеленского, оказались теневые финансовые схемы среди ведомств Украины, об этом он заявил 4 февраля в своем Telegram-канале.
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