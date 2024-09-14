В Дзержинске умер работник после взрыва на заводе

В Дзержинске на заводе произошёл несчастный случай, в результате скончался сотрудник. По информации пресс-службы трудовой инспекции Нижегородской области, серьёзную травму получил 35-летний аппаратчик синтеза.
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