Федеральное агентство новостей №1

7 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Салов
    Ну и какого хрена он туда попёрся,на что рассчитывал,что власти его простят,наивный.Основателя «Ньюс ...
  • Олег Салов
    Фашист фашиста видит из далека.«Напоминает Майда...
  • Олег Салов
    Наивные,кто же их будет спрашивать,как только они вступят в НАТО,самостоятельности государства придёт конец,теперь он...Швеция заверила в...

Алла Пугачева традиционно «разрешила весну», обращаясь к российским поклонникам

Алла Пугачева традиционно «разрешила весну», обращаясь к российским поклонникам

Певица Алла Пугачева обратилась к российским поклонникам из Израиля. Исполнительница продолжает соблюдать традиции, поэтому «разрешила весну» в первое воскресенье марта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх