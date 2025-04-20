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Настасья Самбурская рассказала о неприятной встрече с Костюшкиным

Настасья Самбурская рассказала о неприятной встрече с Костюшкиным

Самбурская поделилась неприятным опытом общения с Костюшкиным Недавно в центре Москвы на пешеходном переходе произошла встреча Настасьи Самбурской, известной по ролям в сериале «Универ», шансону и участию в передаче «Модный приговор», и Станислава Костюшкина, бывшего солиста группы «Чай вдвоём».

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