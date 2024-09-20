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Сотрудника "Уральских авиалиний" уволили за драку с агрессивным пассажиром-мигрантом

Сотрудника "Уральских авиалиний" уволили за драку с агрессивным пассажиром-мигрантом

Инцидент с участием гражданина Узбекистана произошёл в московском аэропорту ДомодедовоУвольнением для сотрудника "Уральских авиалиний" закончился инцидент с участием агрессивного пассажира-мигранта в аэропорту Домодедово.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
То есть виновен пассажир, а &quot;срок отхватил&quot; сотрудник только из-за того что диаспорские быковать начали? Дальше они на шею сядут, у них это в генах. А не думали что и крикуна надо привлечь по &quot;хулиганке&quot; и вкатать по полной?
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