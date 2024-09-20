Сотрудника "Уральских авиалиний" уволили за драку с агрессивным пассажиром-мигрантом

Дмитрий Гурин

То есть виновен пассажир, а "срок отхватил" сотрудник только из-за того что диаспорские быковать начали? Дальше они на шею сядут, у них это в генах. А не думали что и крикуна надо привлечь по "хулиганке" и вкатать по полной?