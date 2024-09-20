Сотрудника "Уральских авиалиний" уволили за драку с агрессивным пассажиром-мигрантом

Инцидент с участием гражданина Узбекистана произошёл в московском аэропорту ДомодедовоУвольнением для сотрудника "Уральских авиалиний" закончился инцидент с участием агрессивного пассажира-мигранта в аэропорту Домодедово.
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