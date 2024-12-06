Армия России рвётся к Покровску, взяв Новопустынку и штурмуя Шевченко (КАРТА)

Армия России рвётся к Красноармейску (Покровску), взяв посёлок Новопустынку и штурмуя Шевченко. Российские войска полностью закончили зачищать Новопустынку, закрепляются на достигнутых рубежах и приступили к штурму Новотроицкого.
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