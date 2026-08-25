Fishki.net - Са...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fishki.net - Сайт хорошего настроения

301 подписчик

Петарда в пне оказалась мощнее, чем ожидалось

Петарда в пне оказалась мощнее, чем ожидалось

Мужчина решил проверить, что произойдёт, если поместить мощную петарду в углубление старого пня. После взрыва деревянное полено оказалось серьёзно повреждено, а последствия эксперимента затронули и металлический забор, стоявший неподалёку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии