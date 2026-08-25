Петарда в пне оказалась мощнее, чем ожидалось

Мужчина решил проверить, что произойдёт, если поместить мощную петарду в углубление старого пня. После взрыва деревянное полено оказалось серьёзно повреждено, а последствия эксперимента затронули и металлический забор, стоявший неподалёку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии