«Люблю и сомневаюсь»: режиссер Марк Горобец о подходе к работе

Российский режиссер и продюсер Марк Горобец, создавший «Тур с Иванушками» и «Закрытаую школу», считает, что в своей карьере пока не достиг «невероятного кино», при этом признался, что все свои работы любит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии