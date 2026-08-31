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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Новую выделенную полосу обустроили в Северном Тушине

Новую выделенную полосу обустроили в Северном Тушине

Еще один участок новой выделенной полосы введут в СЗАО с 12 сентября, сообщила пресс-служба Дептранса.

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