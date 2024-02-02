Летом из России станет проще добираться в Европу

Air Arabia начнет выполнять авиарейсы в Краков и Афины из пяти городов России.Летом, начиная с 28 июня, из России станет проще добираться в Европу, старейшая авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabia начнет выполнять рейсы в Краков и Афины из пяти городов России, среди которых Москва (Домодедово), Казань, Уфа, Самара и Екатеринбурга с пересадкой в аэропорту Шарджи (ОАЭ).